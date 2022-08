Ciclista idoso é esmagado por carreta na rodovia BR-222

Um ciclista faleceu instantaneamente na manhã desta terça-feira (30) após ser atropelado por um caminhão em Marabá, sudeste do Pará.

O acidente foi registrado na rodovia BR-222, no perímetro que cruza o núcleo São Félix, por volta das 8h. Segundo informações de testemunhas, a vítima é um idoso identificado conhecido na área como “Zé do Cabaré”. Ele trafegava em uma bicicleta pela margem da rodovia quando a carreta teria encostado no idoso, fazendo o homem cair e ser atropelado em seguida. A carreta passou com as rodas por cima de “Zé do Cabaré” e ainda colidiu contra um veículo que estava mais adiante.

A cabeça da vítima foi esmagada. Partes do corpo do idoso ficaram espalhadas pela via durante praticamente toda a manhã e muitos curiosos se aglomeraram no local. Rapidamente, imagens do ocorrido tomaram as redes sociais e ajudaram a dar uma noção da gravidade do ocorrido. Com a chegada da polícia militar, o que ocorreu por volta das 9h, a área foi isolada. Os policiais permaneceram no local até a chegada da Polícia Científica para fazer a remoção do corpo da vítima. Um inquérito para apurar as causas do acidente será aberto pela Polícia Civil.