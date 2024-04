Governo do Pará entrega Balanço Geral do Estado 2023 ao TCE

O governador do Pará, Helder Barbalho, entregou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), nesta quarta-feira, 24, o Balanço Geral do Estado de 2023 (BGE). Durante a reunião, Barbalho ressaltou as ações desenvolvidas no ano anterior, destacando a importância do diálogo e da transparência na gestão pública.

A conselheira presidente do TCE, Rosa Egídia Crispino Lopes, elogiou a presença do governador na corte de contas, destacando-a como um exemplo de diálogo e transparência por parte do Governo do Estado.

Barbalho agradeceu aos servidores públicos envolvidos na organização do Balanço de 2023 e destacou a importância do equilíbrio fiscal para o desenvolvimento do Pará. O secretário da Fazenda, René Sousa Júnior, revelou que os investimentos totalizaram R$ 5,61 bilhões no ano passado, representando 15,63% da Receita Corrente Líquida.

O Balanço Geral do Estado apresentou as receitas correntes de R$ 50,47 bilhões, com uma receita líquida de R$ 43,85 bilhões e despesa total de R$ 40,66 bilhões. Destaque para a receita tributária de R$ 28,50 bilhões, com o ICMS contribuindo com R$ 20,79 bilhões. Os investimentos representaram um avanço significativo, dobrando de valor em quatro anos, alcançando R$ 17 bilhões de 2019 a 2023.

O Balanço Geral do Estado será analisado pelo Tribunal de Contas e posteriormente encaminhado ao Poder Legislativo para avaliação. O documento reflete a situação patrimonial, orçamentária e financeira do Governo Estadual, demonstrando a gestão e aplicação dos recursos públicos. (A Notícia Portal com informações de Agência Pará)