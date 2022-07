NIVER DA RAINHA: Interpretações inéditas de Marília Mendonça são lançadas

Morta em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, após a queda de um avião, a cantora Marília Mendonça deixou diversos trabalhos incompletos que, aos poucos, começam a ser lançados por sua família.

Nesta quinta-feira, 21, véspera do aniversário de 27 anos da cantora, chega aos serviços de streamings pela Som Livre o EP Decretos Reais – Vol. 1, com quatro faixas extraídas da live Serenata, feita por Marília em 15 de maio de 2021, meses antes da sua morte, em 5 de novembro. Ao longo do ano, outros EPs com mais faixas desta live serão lançadas. Clique abaixo e veja os lançamentos.