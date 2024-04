Redenção: Operação da PF combate fraudes de cerca de R$ 800 mil no seguro-desemprego

A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (24), dois mandados de busca e apreensão em Redenção, no sul do Pará, para combater fraudes ao seguro-desemprego. As fraudes podem ter gerado um prejuízo de cerca de R$ 780 mil aos cofres públicos.

Segundo a PF, a operação investiga a inserção de pelo menos 195 requerimentos fraudulentos de seguro-desemprego criados a partir de vínculos trabalhistas falsos.

Os agentes apreenderam um celular, veículo e HD externo. Os suspeitos criavam vínculos empregatícios falsos para depois simular a demissão e, então, requerer o benefício.

A investigação em Redenção partiu de operação da PF em Goiás, em outubro de 2023. Agentes públicos vinculados ao Sistema Nacional de Emprego (SINE) foram indiciados e presos suspeitos de executar o esquema criminoso.

A PF informou que a partir da operação desta quarta (24) o caso será desdobrado de forma a responsabilizar os fraudadores, recuperar verba desviada e evitar novos prejuízos aos cofres públicos. (A Notícia Port/G1PA)