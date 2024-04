Delegado que foi candidato em Redenção no PA é preso em MT

A Polícia Civil do Mato Grosso desencadeou a operação Diaphtora, que culminou com a prisão do delegado Geordan Antunes Fontenelle Rodrigues, suspeito de participar de um esquema criminoso. O delegado já atuou em várias cidades e chegou a ser candidato a vereador em Redenção no sul do Pará.

As investigações apontam que Geordan participava do “gabinete do crime”, na delegacia da qual era titular, em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso.

Nascido em Brasília, Geordan já atuou como escrivão da PCDF, posteriormente promovido a escrivão-chefe de plantão. Também atuou na Polícia Civil de Goiás e do Pará, chegando a se eleger vereador em Redencão, no sudeste paraense.

Geordan e um investigador da Delegacia de Peixoto de Azevedo são suspeitos de negociar vantagens para liberar bens apreendidos e cobrar proprina para alterar resultados de inquéritos.

O esquema ainda contava com a participação de advogados e garimpeiros da região. Os envolvidos são investigados por corrupção passiva, associação criminosa e advocacia administrativa. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)