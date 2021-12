Naufrágio no rio Araguaia: Mergulhadores do CBM de Belém estão em Xinguara para ajudar nas buscas às vítimas

Na manhã desta terça-feira (7), uma equipe de mergulhadores de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), de Belém, seguiu para Xinguara, no sudeste do Estado, a fim de ajudar nas buscas pelo corpo do vereador Maurisan Alves de Araújo, de 51 anos, e do amigo dele, Jorge Rui Souza Alves, o “Jorginho”, 42 anos, que estão desaparecidos desde sábado (4), após o naufrágio da voadeira em que estavam no Rio Araguaia. O acidente aconteceu no Distrito de São José, um balneário de Xinguara.

A equipe saiu de Belém em uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp) para auxiliar nas buscas, que entram pelo quarto dia e estão sendo realizadas por equipes do 10º Grupamento Bombeiro Militar, de Redenção. Eles contam com o apoio de voluntários da comunidade, barqueiros, Polícia Militar e Defesa Civil de Xinguara, que auxiliam para tentar encontrar o vereador e “Jorginho”.

Uma equipe da Capitania dos Portos estava sendo aguardada para também ajudar nas buscas e apurar as reais causas do acidente. Na embarcação estavam nove pessoas, incluindo a esposa e dois filhos do vereador. Cinco pessoas foram resgatadas com vida.

Os corpos de Simone Amparo Paes da Silva Ribeiro, 39 anos, esposa do vereador, e do filho dele, de cinco anos, já foram localizados. Pelas redes sociais, o prefeito de Xinguara, Moacir Pires de Faria, informou que o município está dando todo apoio às famílias das vítimas e também auxiliando nas buscas.

“Sentimos muito pela perda de todos e não mediremos esforços para continuar as buscas necessárias com toda aparelhagem e estrutura que as embarcações utilizam. Seguimos juntos”, disse o prefeito.

Maurisan Alves é vereador da Câmara Municipal de Xinguara. Ele estava voltando de uma comemoração com familiares e amigos quando o vento começou a soprar forte, formando banzeiros no rio que acabaram virando a voadeira, que é uma embarcação de pequeno porte.

(Com informações Zé Dudu)