RIO MARIA: PF fecha garimpo ilegal de ouro e libera seis trabalhadores em condições degradantes

A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (3), uma operação de combate a extração ilegal de ouro e crimes ambientais no município de Rio Maria, no sul do Pará.

Foram feitas diligências em três locais, sendo que em um deles a atividade ilícita foi flagrada. Os policiais encontraram seis trabalhadores em condições degradantes de trabalho. Após os procedimentos de polícia judiciária os trabalhadores foram liberados. Não houve prisões.

Uma máquina escavadeira hidráulica e um motor de garimpo foram apreendidos, além de uma pequena quantidade de ouro, mercúrio e uma motosserra, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção.

O responsável pela atividade minerária ilegal foi identificado e responderá aos crimes de usurpação de bens da União, crimes ambientais e trabalho escravo. A área degradada totaliza 11,3 hectares. (A Notícia Portal/ O Liberal)