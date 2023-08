São Félix do Xingu: Suspeito de furto ataca PM com facão e leva tiro na perna

Um homem suspeito de furto reagiu à abordagem de uma equipe do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em São Félix do Xingu, no sul do Pará. Ele travou luta corporal com os policiais, feriu um agente e os ameaçou com um facão. Para conter a valentia dele, a guarnição se viu obrigada a fazer um disparo na perna dele. O suspeito foi socorrido. Tudo ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (17).

A equipe do 36º BPM estava em rondas quando foi informada de um furto ocorrido na rua Piauí, no bairro Centro. A vítima relatou o que havia sido furtado da casa e deu as características do suspeito do crime. A equipe saiu em busca do ladrão e se deparou com um homem que se enquadrava. Mas ao receber ordem de parada, ele fugiu rumo a um terreno baldio.

Os policiais encurralaram o suspeito e deram voz de prisão. Quando o homem saiu do terreno, já estava com um facão em punho e partiu para cima da equipe, que demonstrou muito autocontrole para não atirar apenas por impulso. Mas diante da agressividade do suspeito e ameaça à segurança dos policiais, houve um disparo. Um policial teve escoriações no joelho, mão e cotovelo.

Onda de furtos a residências em São Félix do Xingu

Os itens furtados não foram recuperados, pois há um possível receptador dos objetos. Há alguns dias, a Polícia Civil e a PM vêm fazendo diligências para conter uma onda de furtos a residências em São Félix do Xingu.

O suspeito foi socorrido para a UPA de São Félix do Xingu e ao receber alta será apresentado à Polícia Civil, onde será autuado por lesão corporal e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública. A expectativa é de que a prisão do suspeito possa ajudar nas investigações dos furtos. (A Notícia Portal, da Redação do Fato Regional)