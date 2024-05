Floresta do Araguaia: PM prende homem pilotando moto roubada.

Um homem foi preso por receptação na manhã desta quarta-feira 1º de maio, ao ser parado em uma Blitz realizada pela Policia Militar e agentes da SEFA no Distrito Bela Vista, município de Floresta do Araguaia.

O homem foi parado enquanto pilotava uma moto Honda NXR BROSS 150 cor preta, com excesso de passageiros, sendo uma pessoa adulta uma criança e um Bebê. Durante consulta, os militares confirmaram que o veículo tinha a queixa de roubo/furto.

Ao ser questionado, o homem que mora da Vila Corta Goela, região rural do Distrito Bela Vista, disse não saber da restrição de roubo, e afirmou ter sido enganado durante a compra do veículo.

O homem junto com a motocicleta foi encaminhado até à Delegacia de Polícia Civil de Floresta do Araguaia, onde o caso foi registrado. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)