Polícia Federal investiga mineração ilegal de ouro em Ourilândia, Tucumã e Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a operação “Emboabas”, que investiga esquemas criminosos de mineração ilegal de ouro e contrabando para a Europa. Nesta quarta-feira (20), foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão. No Pará, as ações ocorreram em Ourilândia do Norte, Tucumã e Santa Maria das Barreiras, no sul do estado. Outras ações foram em Manaus (AM), Anápolis (GO), Ilha Solteira (SP), Uberlândia (MG) e Areia Branca (RN).

Além dos mandados, também foi deferida ordem de sequestro de bens no montante total de mais de R$ 5,7 bilhões. A operação “Emboabas”, realizada no Amazonas, identificou indícios de contrabando de ouro para Europa após a prisão em flagrante de pessoa que transportava 35 kg de ouro.

O alvo pretendia entregar a dois norte-americanos, sócios de uma empresa em Nova Iorque.

A investigação revelou que a organização criminosa adquire ouro de terras indígenas e leitos de rios com uso de dragas e, por meio de fraude, declara que o ouro foi extraído em permissões de lavra garimpeira (PLG) regularmente constituídas. Também foi identificado que o alvo principal realiza o esquentamento do ouro através de um austríaco que se naturalizou brasileiro e afirma ter mais de mais R$ 20 bilhões em barras de ouro em um suposto país independente criado pelo próprio investigado”, diz nota da PF.

Os investigados, informa a Polícia Federal, responderão pelos crimes de usurpação de bens da União, organização criminosa, lavagem de dinheiro, extração ilegal do ouro, contrabando, falsidade ideológica, receptação qualificada e outros tipos penais. (A Notícia Portal/ Dinho Santos)