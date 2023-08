INSTITUTO DOXA MOSTRA QUE PREFEITO FREDSON PEREIRA TEM 72% DE APROVAÇÃO EM PAU D’ARCO

A população de Pau D’Arco mostrou através de uma pesquisa realizada pelo Instituto Doxa, estar satisfeita com a gestão do Prefeito Fredson Pereira. Fredson está no segundo ano do seu segundo mandato e seu trabalho tem trago ao município grandes avanços e conquistas históricas na saúde, educação, infraestrutura, segurança e mais.

A gestão de Fredson é conhecida como marca de transformação, mesmo com a pandemia do Covid-19 que afetou todo o país e o próprio prefeito que chegou a ficar em coma por ser acometido pela doença, Pau D’Arco avançou com pavimentação nas ruas, iluminação, pontes de concreto em estradas vicinais, titularização de terras, agências bancárias, reformas e obras além de aumentar em quase dois mil a sua população.

O levantamento da pesquisa foi feito nos dias 02, 03 e 4 de agosto, 72% dos eleitores entrevistados, disseram que aprovam a gestão de Fredson Pereira, 26% disseram que desaprovam, enquanto 2% dos entrevistados disseram não saber ou não opinaram.

Segundo o Instituto DOXA, foram entrevistados 212 eleitores na pesquisa que foi realizada na área urbana e rural do município.

Em entrevista ao Portal A Notícia no nosso podcast PODFALAR, o prefeito Fredson declarou: “Eu sou consciente que vou entregar o município bem melhor do que recebi, a autoestima da população é totalmente diferente de quando eu entrei”. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)