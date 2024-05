Redenção: PM prende dupla com cocaína

Dois homens foram presos pela Policia Militar (PM) por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (2), na cidade de Redenção, no sul do Pará.

De acordo com a PM, durante rondas, a guarnição em serviço recebeu uma denuncia anônima, de que dois indivíduos estavam comercializando drogas em via pública.

Os suspeitos foram localizados e presos no bairro Jardim América. Após busca pessoal foi encontrado com eles; uma porção de Cocaína pesando 40 gramas, 06 envelopes pequenos com a mesma substância, R$101,00 em dinheiro e um aparelho celular.

Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos para até à Delegacia de Polícia de Polícia de Redenção, onde foram autuados no artigo 33 da Lei do Tráfico de Drogas. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)