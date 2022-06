Estado garante pavimentação asfáltica para municípios do Araguaia

Nesta terça-feira (14), em agenda pela Região de Integração do Araguaia, o governador Helder Barbalho celebrou importantes investimentos para sete municípios da região, por meio do programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’. O ato de assinatura das ordens de serviço contou com a presença do titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Ruy Cabral.

“Muito feliz de poder voltar em Redenção e iniciar as obras de pavimentação de ruas e infraestrutura também para as estradas vicinais, investimentos na cidade e no interior”, destacou o chefe do executivo estadual.

Ao todo, foram viabilizados 20 quilômetros de pavimentação asfáltica em vias urbanas para os municípios de Redenção (8 km), Bannach (1 km), Conceição do Araguaia (4km), Cumaru do Norte (2 km), Sapucaia (1,5km), Água Azul do Norte (2 km) e Pau D’arco (1,5 km).

Para o morador de Redenção, Edmilson Maninho, a pavimentação chegou em um bom momento para melhorar a rotina dos moradores que enfrentam a poeira o dia inteiro.

“Graças a Deus! A gente tem esperado muito tempo esse asfalto e para nós vai ser um grande sonho, chegou em uma hora boa. Essa rua é poeira 24 horas e sofremos muito com isso”, disse o morador

Os serviços de drenagem pluvial, terraplanagem, calçada e meio-fio e sinalização horizontal vão proporcionar a melhoria na infraestrutura urbana das cidades, segurança viária e melhor qualidade de vida para os moradores.

A prefeita do município de Bannach, Lucineia Alves, destaca os investimentos do Governo do Estado.

“Agradecer ao governador pela parceria com o município, ele tem olhar diferenciado para Bannach mesmo sendo o menor município. E estar aqui, hoje, assinando três convênios e uma ordem de serviço para asfalto. É uma forma gratificante e importante para o município, pois sem essa parceria do Estado para com o município seria impossível fazer tantas obras importantes para desenvolver o município e Bannach agradece pela parceria”, disse a gestora.

O “Asfalto Por Todo o Pará” é um programa desenvolvido desde 2019 pelo Governo do Estado e executado pela Sedop, promovendo o desenvolvimento urbano dos 144 municípios em suas 12 Regiões de Integração.

Fonte: Agência Pará