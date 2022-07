Carreta tomba e carga de refrigerante é saqueada em Abel Figueiredo

Abel Figueiredo/PA – Uma carreta carregada de refrigerante da Coca-Cola tombou nesta quarta-feira (20) na BR-222, próximo à cidade de Abel Figueiredo, no sudeste do Pará. Toda a carga foi saqueada por populares.

O motorista do veículo, Genivaldo Soares, teve apenas ferimentos leves, mas a mulher que seguia de carona na cabine, identificada como Diana Silva, ficou presa nas ferragens e teve um dos pés amputado. De acordo com o caminhoneiro, a carga de refrigerante ia ser entregue em São Paulo.

Genivaldo detalha que perdeu o controle da carreta em uma curva e o veículo tombou. Ele e a mulher ficaram presos na cabine, que ficou bastante danificada. Com muita dificuldade, ele conseguiu sair, mas Diana ficou presa às ferragens. Passado poucos minutos, começaram a chegar pessoas e a saquear a carga.

Segundo o motorista, até o celular dele foi furtado pelos saqueadores. Uma guarnição da Polícia Militar chegou pouco depois e dispersou a população. A PM isolou a área, até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que organizou o trânsito até a retirada do veículo da pista. (Native News Carajás / Por Tina DeBord)