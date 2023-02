Casal sofre acidente na BR-155 próximo a Rio Maria

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de sábado, 04 de fevereiro, por volta das 17h, na BR-155, em Rio Maria sentido a cidade de Redenção, no sul do Pará.

Segundo relatos de populares que testemunharam o ocorrido, o condutor do veículo estaria em alta velocidade e teria perdido o controle da direção do veículo e provocando o capotamento há cerca de 15 km da cidade de Rio Maria.

O carro foi parar fora da pista, em uma área de mata. De acordo com informações, no veículo estaria um casal que saíram ilesos, mesmo com a gravidade do acidente.

Segundo informações, uma equipe da polícia Militar de Rio Maria foi acionado e esteve no local para fazer os procedimentos cabíveis. (Fonte: José Augusto)