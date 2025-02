ELEIÇÃO AMAT CARAJÁS: Prefeito Nego, de Cumaru do Norte busca apoio para eleição da AMAT Carajás

Durante o Encontro Nacional de prefeitos em Brasília, o prefeito de Cumaru do Norte, Célio Marcos ‘Nego’ (MDB), trabalha duro na integração dos prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios Araguaia Tocantins – AMAT CARAJÁS.

A pauta é a eleição da Associação que acontece na segunda semana de março.

Nego, defende a união dos prefeitos em torno dos interesses dos municípios. Capacitação técnica, melhorar a arrecadação das prefeituras e atuação coletiva dos prefeitos junto aos governos do Estado e Federal – são bandeiras defendidas por Nego para serem implementadas a frente da Associação.

Nego, foi reeleito para prefeito de Cumaru do Norte com 97% dos votos. Para concorrer a presidência da Amat, ele conta com o apoio do Governador Helder Barbalho; da prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha e de outros prefeitos. (Lourivan Gomes / Brasília – A Notícia Portal)