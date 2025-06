Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas em Bannach

A Polícia Militar do Pará prendeu, na tarde do último sábado (07), uma mulher acusada de tráfico de drogas no distrito de Pista Branca, zona rural do município de Bannach. A prisão ocorreu durante a Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, Cel QOPM Formigosa, com foco no combate ao tráfico e aumento da presença policial nas áreas mais afastadas.

Por volta das 15h20, a guarnição da viatura 1714, composta pelo 3º Sargento PM P. Barbosa, Soldado PM Wolf e Soldado PM Abimael, realizava patrulhamento ostensivo quando recebeu denúncias de moradores locais sobre a venda de drogas em uma residência da comunidade.

A equipe se dirigiu até o endereço indicado e encontrou Joicilene Silva da Silva, que foi abordada em frente à própria casa. Ao ser questionada, a suspeita admitiu que já possuía passagem por tráfico de drogas em Ourilândia do Norte e confirmou que ainda estava praticando o crime. Ela indicou a existência de entorpecentes tanto no quintal de sua casa quanto em uma casa abandonada ao lado.

Diante dos fatos, Joicilene recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bannach, onde permanece à disposição da Justiça. Segundo o relatório, foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade física da guarnição e da própria suspeita.

Materiais apreendidos:

• 37 petecas de substância análoga a crack

• 9,96 gramas de substância análoga a crack (fracionada)

• 5 aparelhos celulares

• R$ 550,00 em dinheiro vivo

• Ocorrência registrada sob o número: 00204/2025.100073-8

A Polícia Militar reforça seu compromisso de servir e proteger, destacando a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo telefone 190. (Roney Braga co0m informações da PMPA/ Foto: Divulgação)