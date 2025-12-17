Polícia Militar prende foragidos da Justiça e apreende armas e drogas em Ourilândia do Norte

A Polícia Militar do Pará prendeu três indivíduos e apreendeu armas de fogo, munições, drogas e celulares durante uma operação realizada na tarde desta segunda-feira (16), no município de Ourilândia do Norte, sul do Pará.

A ação ocorreu durante a Operação Saturação, coordenada pelo Comando do CPR XIII, após informações de que suspeitos envolvidos em um roubo ocorrido em Tucumã teriam fugido em direção a Ourilândia do Norte.

Durante rondas na vicinal Águas Claras, nas proximidades do Setor Parque Liberdade, a guarnição do 36º BPM visualizou três suspeitos em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos fugiram em alta velocidade, mas acabaram caindo da moto em uma estrada de chão.

Na abordagem, dois suspeitos foram contidos, sendo apreendidos seis aparelhos celulares com um adolescente e 12 gramas de substância análoga à cocaína com Francisco Alisson Ferreira Silva. Um terceiro indivíduo, identificado como Anderson Simões dos Santos, conhecido como “Louro”, tentou fugir, mas foi alcançado pela polícia.

Com Anderson, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com seis munições e uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, carregada com 15 munições. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto por roubo qualificado, expedido pela comarca de Barcarena.

Durante diligências posteriores em uma área de chácaras, os policiais apreenderam ainda 63 munições de diversos calibres, incluindo 9mm, .38, .40 e calibre .20. Um quarto suspeito conseguiu fugir para uma área de mata e não foi localizado. Todos os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, onde o caso segue sob investigação. A polícia apura a possível participação do grupo em outros roubos registrados na região. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)