Jeová Andrade vai propor criação de Fundo para Desenvolvimento Econômico do Pará

Candidato a deputado estadual no Pará pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Jeová Andrade anunciou nesta segunda-feira (29) uma importante proposta para o desenvolvimento econômico do estado. O ex-prefeito de Canaã afirmou que vai propor a criação de um Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico Sustentável. A proposta, conforme explicou Jeová, visa gerar emprego e renda no estado. A ideia de Jeová é destinar 5% da Compensação Financeira Pela Exploração Mineral (CFEM) para fomentar o empreendedorismo no Pará. Para se ter uma ideia, o Pará arrecadou R$ 4,8 bilhões em CFEM no ano de 2021. Caso a proposta de Jeová já estivesse em vigor, o fundo paraense teria disponibilizado em apenas um ano R$ 240 milhões disponível exclusivamente para financiar quem quer empreender.

De acordo com o candidato, o Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável vai alavancar a economia paraense. “Nós vamos usar esse recurso da mineração, que é finito, para financiar novos negócios. Por isso se chama fundo sustentável. Porque vai fomentar outras áreas, gerar emprego em outras frentes e garantir empregos.” Ainda segundo Jeová, o Fundo é um crédito de baixo custo, menos burocrático e com melhores condições de pagamento. Jeová Andrade criou um fundo semelhante a esse quando foi prefeito de Canaã dos Carajás. O FMDS já ajudou a fomentar dezenas de negócios em Canaã. A proposta é um case de sucesso na Terra Prometida, movimenta a economia e está gerando empregos.

Quem é Jeová Andrade?

Jeová Gonçalves de Andrade tem 60 anos de idade. É natural de Minas Gerais e chegou no sudeste do Pará em meados da década de 80, no assentamento Cedere 2, onde hoje é Canaã dos Carajás. Pioneiro do município, Jeová foi professor, vereador e ganhou destaque pela atuação como prefeito municipal. Entre os anos 2013 e 2020, conduziu Canaã dos Carajás a uma transformação estrutural e social.

Em 2020, deixou o cargo com mais de 80% de aprovação popular. Nas eleições, apoiou a atual prefeita Josemira Gadelha, que venceu com quase 70% dos votos válidos.

Jeová é casado com Waina Andrade, pai de duas filhas, Wanessa e Valéria, e avô da Heloísa.