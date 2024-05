Redenção: Confronto entre PMs e bandidos deixa dois mortos

A madrugada desta quarta-feira 1º de maio, foi marcada por um confronto entre policiais militares da 2º Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) e homens suspeitos de tráfico de drogas. Olavio dos Santos Brito e Allan Douglas da Silva Cruz acabaram baleados no confronto e morreram no Hospital.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do CIME foi acionada para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo em uma casa no setor Jardim Viviane. Ao chegar no local a guarnição foi atacada a tiros por homens armados. Houve troca de tiros, e dois suspeitos foram baleados. Eles foram levados ao Hospital Regional de Redenção, mas morreram durante o atendimento.

Dentro da residência onde ouve o confronto, os agentes apreenderam uma espingarda calibre 12 com 7 cartuchos, uma pistola 380 e 18 munições do mesmo calibre, uma Balança de Precisão, uma grande quantidade de Maconha, Cocaína, oxi e ecstasy.

Todo o material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde caso foi registrado para investigação. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)