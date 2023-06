Redenção: PM prende trio acusado de roubo

A Polícia Militar (PM) prendeu três indivíduos na cidade de Redenção, no sul do Pará, acusados de terem cometido um roubo a duas pessoas, no início da madrugada de quarta-feira (7).

O roubo os policiais do Grupo Tático Operacional (GTO), passaram a realizar diligencias a procura dos criminosos. Durante a tarde de quarta, o trio foi localizado e preso.

Com os suspeitos foi apreendido uma motocicleta usada do roubo, um Simulacro de Pistola, um celular que pertence a uma das vítimas e 2 munições intactas de calibre 38.

Questionados sobre onde estava a arma calibre 38, eles disseram que havia pego emprestado de um homem e devolvido logo após o roubo.

Os acusados junto com todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde estão à disposição da justiça. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)