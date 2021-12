Buscas localizam corpo de homem vítima de naufrágio no Rio Araguaia; cinco seguem desaparecidos

As equipes de buscas encontraram no final da tarde desta quarta-feira (29), o corpo de Ezequiel Costa Silva, um dos desaparecidos do naufrágio que ocorreu na última segunda-feira (27), em Santana do Araguaia, nas proximidades do Distrito Barreira dos Campos, no sul do Pará. Segundo o 10º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), o corpo de Ezequiel foi encontrado por volta das 18h no Rio Araguaia. Ele é pai de Ana Sofia, uma bebê de apenas oito meses que foi a primeira vítima a ser localizada. Ainda seguem as buscas pelos outros cinco desaparecidos, todos da mesma família.

Segundo o comando do 10º BPM, o corpo de Ezequiel foi achado após uma lancha do Corpo de Bombeiros passar perto do ponto do naufrágio, o que pode ter feito o corpo boiar e ser avistado por outra embarcação. Ainda seguem sumidos: Gleiciane dos Santos Abreu; Marcelo dos Santos Abreu; Pietro, de apenas nove anos; e Ana ​​Vitória, de sete anos. A quinta vítima é uma mulher, que ainda não foi identificada. Dentre os resgatados, estão: Pedro Ezequiel, de cinco anos; Fernando Costa Silva, 28; Antônio Neto, de cinco meses; Cristiane dos Santos Abreu; Deone dos Santos Abreu, 21; e Antônio, 72.

O acidente teria sido motivado por um “banzeiro”, espécie de ondas em sequência formadas por outras embarcações quando cortam rios e igarapés. As vítimas seguiam em uma embarcação do tipo “bajara”, feita de alumínio, quando teriam sido atingidas pelas ondas e a embarcação naufragou.

Reforço

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar prestam atendimento no local. Segundo o Governo do Estado, duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) também seguem em deslocamento para a região. Um avião transporta as equipes de mergulhadores, juntamente com equipamentos específicos, para reforçar e auxiliar nas buscas pelos desaparecidos. Um helicóptero está sendo direcionado até o município com o objetivo de prestar apoio nas ações, áreas de busca e salvamento pelas vítimas.

A Polícia Militar está com o efetivo local empregado para auxiliar nas ocorrências e atendimento às vítimas e familiares. A Polícia Civil do município de Santana do Araguaia já instaurou um inquérito para apurar os fatos que levaram ao naufrágio da embarcação. O piloto da embarcação colabora nas investigações.

(Com informações: O Liberal)