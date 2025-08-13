Julgamento do TRE pode mudar composição da Câmara

A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) divulgou, nesta terça-feira (12), a pauta de julgamento n° 61/2025, incluindo no item 11 um processo referente ao município de Canaã dos Carajás. A sessão está marcada para a próxima quinta-feira (14), às 9h, em formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo site do TRE-PA e por seu canal oficial no YouTube.

O julgamento poderá resultar em mudanças na composição da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás. O processo em questão é o Recurso Eleitoral nº 0600001-32.2025.6.14.0075, relatado pelo juiz Marcelo Lima Guedes, que envolve acusações de corrupção ou fraude eleitoral, abuso de poder político, candidatura fictícia e descumprimento da cota de gênero.

São partes no processo:

• Recorrente: Valmir Oliveira Pereira

• Recorridos: Florentino Guirelli Júnior; Partido Liberal (PL) – Comissão Provisória de Canaã dos Carajás; Iselene Maria Moraes da Silva; e Dayze Silva Pereira Pompeu.

Os advogados de ambas as partes já estão habilitados, e aqueles que desejarem realizar sustentação oral devem solicitar o pedido com pelo menos 24 horas de antecedência, conforme prevê a Resolução nº 5.681 do TRE-PA. (A Notícia Portal com informações de Carlos Magno/ Zé Dudu)