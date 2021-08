Descarga elétrica mata jovem de 18 anos enquanto usava celular conectado a tomada

Uma jovem de 18 anos morreu após receber descarga elétrica em Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (29) na comunidade São Francisco do Carapanari, na região do Eixo Forte. A vítima foi identificada como Radja Ferreira de Oliveira, segundo o que foi apurado pelo G1 Santarém.

De acordo com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), as equipes foram acionadas pelo NIOp (Núcleo Integrado de Operações). Quando a equipe se dirigia ao local da ocorrência, a vítima já havia recebido os primeiros socorros e era levada ao hospital pela família.

A jovem não resistiu. “Ela já estava sem sinais vitais. O médico constatou que ela estava em óbito”, disse Soares. A mãe de Radja Ferreira contou às equipes que a jovem estava mexendo no celular conectado à tomada quando um raio caiu. A jovem ficou desacordada e foi socorrida pelos familiares, mas não resistiu.

Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte da jovem, e o caso da morte dela foi usado como exemplo do que não fazer ao usar equipamentos conectados à rede elétrica. Também nas redes, familiares de Radja começaram uma campanha para custear o enterro e o velório da vítima.(Informações O Liberal)