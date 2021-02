Helder barbalho (MDB) anuncia compra de vacinas do Covid-19 após autorização do STF

O STF, nesta terça-feira (23), autorizou através de sua maioria que estados e municípios comprem e distribuam vacinas contra Covid-19. No entanto, a medida somente poderá ser adotada caso o Governo Federal não consiga cumprir com Plano Nacional de Imunização.

Logo após a decisão do STF, o Governador do estado do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou a compra de 3 milhões de doses do imunizante. Informou em vídeo que esta “acompanhando o Plano Nacional e, lamentavelmente, a oferta de vacinas ainda é muito pequena, o que impede com que nós possamos avançar rapidamente com o maior número de pessoas sendo imunizadas”.

Helder comemorou a decisão do STF afirmando que “Com esta decisão, nós estaremos imediatamente reforçando o que nós já havíamos feito há algumas semanas junto ao consórcio de governadores da Amazônia e também junto ao Fórum dos Governadores do Brasil para montarmos um pool de estados que garanta a aquisição de vacinas de diversos laboratórios que estejam autorizados pela agências de vigilância do Brasil e aquelas conveniadas com o nosso país, e que tenham sua eficácia garantida”, e disse ainda que o estado do Pará dispõe de recursos para comprar imediatamente 3 milhões de doses, sem informar a data para aquisição. (da redação, com informações do UOL e G1)