PMs acusados de torturar e matar jovem serão interrogados

Chegou a vez dos quatro policiais militares envolvidos no desaparecimento de Matheus Gabriel falarem diante da Justiça. Os cabos André Pinto da Silva, Dionatan João Neves Pantoja, Wagner Braga Almeida e Ismael Noia Vieira são acusado de sequestrar e torturar o jovem de 18 anos.

O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro, no município de Xinguara, sudoeste paraense. Matheus Gabriel saiu de casa em sua motocicleta para jogar futebol com amigos no bairro Jardim Tropical e não voltou mais para casa.