PF reprime lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas no Tocantins, Goiás, PE e no Sul do Pará

São cumpridos oito mandados de busca e apreensão, bem como ordens de sequestro de bens e bloqueio de valores, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal em Araguaína/TO, nos municípios de São Félix do Xingu/PA, Goiânia/GO, Aparecida de Goiânia/GO, Santo Antônio de Goiás/GO e Brejo de Madre de Deus/PE, bem como apreensão de propriedades e valores que podem somar até R$ 300 milhões

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21/8), a Operação Rota Khalifa, com o objetivo de identificar e apreender bens e valores provenientes do tráfico internacional de drogas.

A ação decorre de desdobramentos da Operação Rota Caipira, deflagrada em 26/4/2023, que desarticulou organização criminosa atuante no tráfico internacional de entorpecentes, com ramificações nos estados do Pará, Tocantins e Maranhão. Na ocasião, um dos principais integrantes do grupo foi preso ao retornar de viagem aos Emirados Árabes Unidos.

No prosseguimento das investigações, voltado ao estrangulamento financeiro da organização criminosa que movimentou aproximadamente R$ 1,6 bilhões, a Polícia Federal identificou propriedades rurais no estado do Pará, além de outros bens móveis, adquiridos e utilizados para ocultar e dissimular valores ilícitos. (A Notícia Portal com informações Comunicação Social da Polícia Federal no Tocantins/ Fotos: Divulgação)