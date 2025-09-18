Suspeito procurado pela Justiça do Pará foi preso durante fiscalização em Uberaba

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, prendeu na tarde desta terça-feira, dia 16 de setembro, um foragido da Justiça na rodovia AMG-2555, em Uberaba.

A ação aconteceu por volta das 14h55min da tarde, durante uma operação de fiscalização. As equipes receberam informações sobre a presença do suspeito na região e, após diligências, localizaram e abordaram Magno Oliveira, de 35 anos.

Ao consultar os sistemas policiais, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Rio Maria, no Pará, pelos crimes de extorsão e violência psicológica contra a mulher.

O mandado foi cumprido e o homem encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Uberaba, onde permanece à disposição da Justiça. Fonte: Polícia Civil 14ª Região Integrada de Segurança Pública de Rio Maria, sob o comando do Delegado José Raimundo Duailibe Júnior (A Notícia Portal com informações da Página Rio Mil Grau/ Foto: Reprodução)