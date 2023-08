Água Azul do Norte: Prefeito Vandin reivindica pavimentação de ruas e recuperação da PA 279

O prefeito de Água Azul do Norte, Isvandires Martins ‘Vandin’ (UB) trabalha para conseguir fazer pavimentação de ruas na cidade e distritos. A meta planejada é realizar 10 km de pavimentação, sendo 6 km na cidade e 4 km divididos nas vilas: Nova Canadá, Velha Canadá, Jussara, Paraguassu, Jequié e Vitória da União.

De acordo com pesquisas de opinião pública, a pavimentação de ruas é o principal pedido feito pela população. A atual gestão de Água Azul do Norte já conseguir fazer a pavimentação 4 km, sendo 2.5 com asfalto CBUQ e 1.5 com bloquetes.

Como na maioria dos município da região norte do Brasil, em Agua Azul do Norte é grande a necessidade de calçamento de ruas e saneamento básico. O atual prefeito Vandin e o secretário municipal de Administração, Eráclito Jesuíno, acompanhados do deputado federal Antônio Leocádio ‘Antônio Doido’ (MDB) – estiveram recentemente na secretária de Transporte do Estado, onde foram recebidos pelo titula Adler Silveira.

Na ocasião foram encaminhados vários pleitos em prol de Água Azul do Norte, dentre eles o reforço para realização de pavimentação de ruas e a recuperação da PA 279 no trecho entre Água Azul do Norte e Xinguara. (A Notícia Portal – da redação)