SEGURANÇA: número de roubos a agências bancárias reduziu quase 90% no Pará, aponta Segup

“Aqui no Pará, passamos quase um ano e oito meses sem qualquer ocorrência dessa natureza”, afirmou secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

O número de roubos a agências bancárias reduziu continuamente nos últimos quatro anos no Pará, informou a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Em 2018, houve 19 ocorrências. Em 2019, foram 15 agências roubadas na modalidade “vapor” ou “Novo Cangaço”, quando a cidade é dominada pelos criminosos, que agem com muita violência.

Em 2020, três casos. Em 2021, nenhum registro. Entre 2 de dezembro de 2020 até 30 de julho deste ano (1 ano e 7 meses), nenhum caso foi registrado.

Os números apontam uma redução de 89.47% no número dessas ocorrências. Os dados destacam que as ações integradas e de inteligência estão alcançando o objetivo de reduzir os índices criminais e coibir esta prática criminosa.

O secretário da Segup, Ualame Machado, ressaltou esses números em entrevista à imprensa, na manhã de segunda-feira (5), em Belém. “Tivemos uma redução de 90% nessa modalidade criminosa e que, em alguns pontos do Brasil, têm aumentado. Aqui no Pará, passamos quase um ano e oito meses sem qualquer ocorrência dessa natureza”, afirmou.

A mensagem dada pelo secretário é a seguinte: o Estado conseguiu prevenir esse tipo de crime. Mas, quando ele ocorreu, deu uma resposta rápida e eficiente. “Uma resposta técnica, à altura do que a sociedade epera das forças policais”, afirmou.

Ainda segundo ele, os equipamentos apreendidos certamente desarticularam essa organização. As forças policiais identificaram oito homens envolvidos na ação em Garrafão do Norte, dos quais quatro presos e quatro morreram em confronto com os agentes.

Fonte: O Liberal