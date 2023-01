Entidades se reúnem para avaliação da pesquisa de campo para o Prêmio Winners.

Na manhã desta terça-feira (17), representantes das instituições envolvidas na realização do evento oficial de premiação do comércio de Redenção se reuniram na sede do SEBRAE para análise da pesquisa de campo.

Renato Car, coordenador da UEPA Redenção; Gilmario Fontenele, presidente do SINDCOMÉRCIO; Leandro Vieira, dir. Executivo do CDL; Leigmar Miranda, dir. da ACIR; Alexandre Alves, dir. Regional do SEBRAE; Vanderlei Souza, presidente do SINTRACOMRRE e Cicero Jr, representante do instituto DOXA Pesquisa – receberam o relatório feito pela Enjetec UEPA Jr.

Durante a reunião, resultados de várias categorias foram encaminhados para a pesquisa técnica, para dirimir sobre empates e inconsistências apontadas na amostragem. Em seguida será divulgada a lista dos homenageados de 2022. O evento será realizado no mês de fevereiro, no auditório da Faculdade Integrada de Carajás com uma glamorosa solenidade e jantar especial.

(A Notícia Portal, redação)