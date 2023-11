RIO MARIA: Polícia Militar realiza operação “Fechando o Cerco” para aumentar a segurança no município

No último final de semana, o 84º Pelotão Destacado, vinculado ao 17º Batalhão Carajás de Xinguara, conduziu a operação “Fechando o Cerco” no município de Rio Maria, localizado no sul do Pará. A iniciativa, que transcorreu entre sábado e domingo (11 e 12), teve como objetivo reforçar a segurança na região.

Durante a operação, uma estratégia de policiamento foi implementada, incluindo abordagens a indivíduos em atitude suspeita e verificações veiculares para identificar possíveis registros de roubo ou furto em veículos. Além disso, houve a checagem de documentos pessoais visando identificar a existência de mandados de prisão em aberto.

O comando da operação expressou satisfação com os resultados, destacando que a ação foi bem-sucedida ao atingir o objetivo planejado. Essa medida busca fortalecer a presença policial na localidade, reafirmando o compromisso das forças de segurança com a manutenção da ordem e a proteção da comunidade local. (A Notícia Portal com informações de Luiz Pereira