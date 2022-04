IFPA: Campus Conceição promove III Semana de Iniciação Científica

O Instituto Federal do Pará promoveu entre os dias 30, 31 de março e 1º de abril, a III Semana de Iniciação Científica. A III SEMIC objetivou promover e fortalecer a produção do conhecimento na área do Desenvolvimento Regional do Araguaia numa perspectiva interdisciplinar, evidenciando as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, que são de fundamental importância à formação dos discentes.

Durante o evento, foram ministrados palestras, oficinas, minicursos e apresentações de trabalhos. Participaram do evento cerca de 350 inscritos, entre alunos da graduação, pós-graduação, professores, pesquisadores, profissionais e representantes da comunidade científica.

Abrindo a III Semic, dia 30 de março, quarta-feira, o diretor geral do Campus Prof. Vítor Barbosa falou de sua alegria e satisfação em poder apresentar à sociedade os trabalhos científicos produzidos pelos alunos do Campus. “Visto que, uma instituição de ensino não sobrevive isolada, ela tem como um dos objetivos proporcionar benefícios tanto para o meio acadêmico, quanto para a comunidade social. Essa troca de conhecimentos e interesses em comum dos participantes é o que nos move a trabalhar sempre mais para que eventos como esse motivem os nossos alunos a crescerem cada vez mais”, completou o diretor.

Estiveram presentes professores, alunos, coordenadores de cursos, técnicos administrativos, além da comunidade acadêmica em geral. No dia seguinte houve apresentação de trabalhos científicos no Campus (tanto através de banners quanto de maneira oral).

Importância

O coordenador da III SEMIC, Prof. Antônio Jorge Jr., disse que a III Semana de Iniciação Científica (III Semic) é muito importante para o Campus, pois comprova que o Instituto trabalha além da área didática, possui também uma massa crítica em termos de pesquisa, apresentando as possibilidades do que pode ser feito para colaborar com a comunidade através da pesquisa”, disse.

Semana de Iniciação Científica

A Semana de Iniciação Científica foi iniciada em 2019, com a proposta de inovar, dando um passo à frente no processo de construção do conhecimento, se estendendo a toda comunidade acadêmica do Campus Conceição do Araguaia.

Este ano, a III Semana de Iniciação Científica do IFPA – Campus Conceição do Araguaia teve como tema: “Educação científica e inovação tecnológica: elementos de transformação da sociedade”. O evento visou, sobretudo, a interação de pesquisadores, professores, estudantes e profissionais envolvidos nos programas, projetos e atividades. O evento contou com 08 palestras, 07 minicursos, 35 apresentações de pesquisas realizadas no campus.

