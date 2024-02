Raios são responsáveis por 181 casos de falta de energia na região sul e sudeste do Pará

O inverno amazônico é marcado pela grande quantidade de chuvas e pela incidência de raios. O Brasil é o país com o maior índice de descargas atmosféricas do mundo. Entre as consequências do fenômeno natural estão os riscos à vida e a serviços essenciais, como a energia elétrica. Por isso, a Equatorial Pará orienta como prevenir acidentes dessa natureza em casa e na rua.

É comum, mas não é seguro, que, durante uma tempestade, pessoas se abriguem debaixo de árvores, utilizem aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica ou até mesmo tomem banho de chuva. Esses tipos de comportamentos devem ser evitados, pois, ao atingir uma pessoa, o raio pode causar ferimentos e queimaduras e, em casos mais graves, até a morte, além de prejuízos como perda de equipamentos.

As descargas atmosféricas, apesar de serem um evento natural, acumulam prejuízos não só em residências, mas também nas áreas urbanas e rurais. Nas cidades, na maioria das vezes, o estrago se concentra na explosão de transformadores, para-raios, queima de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e muitos outros.

Na região sul e sudeste do Pará, as cidades que mais registraram interrupções no fornecimento de energia em virtude de raios, no ano de 2023, foram: Breu Branco, com 50 ocorrências; Xinguara, com 19; Santana do Araguaia, com 15; Tucuruí, com 12; Parauapebas, com 11; e Bom Jesus do Tocantins com 9.

“Na zona rural, temos quedas de árvores que danificam casas, propriedades, estradas, acidentes fatais com animais de criação, incêndios e interrupção no fornecimento de energia”, aponta a técnica de Segurança da Equatorial Pará, Natália Pirovano.

Cuidados dentro de casa para evitar acidentes com raios:

-Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

-Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

-Evitar consertos de instalações elétricas;

-Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa

-Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

-Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados. (A Notícia Portal/ Equatorial)