Água Azul do Norte: PM prende acusado de estupro de vulnerável

Um foragido da justiça com mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar na última quarta-feira (27), na cidade de Água Azul do Norte, no sul do Pará.

O foragido estava junto a um grupo de pessoas em uma casa abandonada. Após checagem nos documentos pessoais, foi constatado pelos policiais que o indivíduo de nome, Arnaldo Fernandes de Sousa, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

O homem foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Água Azul do Norte, onde se encontra preso à disposição do poder judiciário. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)