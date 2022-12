GESTÃO: Pau D’arco é um dos primeiros municípios do estado a pagar o 13° salário

Tá na mão ou tá na conta. Adjetivos usados para definir o status do pagamento do 13° salário dos servidores da prefeitura de Pau D’arco, sul do Pará. O pagamento foi feito na última sexta-feira (9).

O município é um dos primeiros da região que conseguiu pagar o salário adicional nos primeiros dias do mês de dezembro. O pagamento inclui todos os servidores de todas as secretarias e injetou na economia local, quase um milhão de reais.

Muitas prefeituras enfrentam dificuldades para liquidar o compromisso no ano em curso. A lei determina que o 13° salário deve ser pago até o dia 20 de dezembro. “Estamos demonstrando nossa austeridade com os recursos públicos e valorizando os servidores, pois são eles que ajudam a garantir o melhor atendimento à população”, disse o prefeito Fredson Pereira, durante entrevista ao A Notícia Portal

Fredson disse ainda que, além dos pagamentos de salários atualizados, o município conta com equilíbrio de Gestão estável, “As demandas são muitas, o ano não foi fácil, estamos preparados para em 2023 concluir investimentos e iniciar novas obras e programas, visando o bem-estar de nosso povo”, explicou Fredson.

(A Notícia Portal da redação)