Enem 2022: Foragidos, três candidatos são presos pela PF após prova no Pará

Três candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foram presos pela Polícia Federal logo após realizarem a primeira prova em Belém, no domingo (13). Eles estavam foragidos.

“Os mandados em aberto foram expedidos pelas Justiças do Amapá e Pará, por crimes de roubo qualificado, extorsão qualificada, estelionato e associação criminosa”, informou a PF.

Duas das prisões foram no distrito de Icoaraci, na capital paraense, e outra também em Belém, mas o bairro não foi detalhado pela PF. As idades e identidades dos presos não foram reveladas, nem há quanto tempo eles estavam foragidos.

Os três foram levados ao sistema prisional do Pará à noite, informou a PF por volta de 23h30 de domingo.

Outro candidato foragido também foi preso em Mocajuba pela Polícia Civil do Pará.

Fonte: G1 Pará