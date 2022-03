ÁGUA AZUL DO NORTE: Prefeito Vandin concede aumento de 33,24% para professores

A prefeitura de Água Azul do Norte, sul do Pará – foi a primeira na região a anunciar que foi concedido aos professores do município o aumento salarial integral estabelecido pelo Piso Nacional que foi de 33,24%. Ainda no dia 24 último, o prefeito Isvandires Martins ‘Vandin’ (PSDB) juntamente com o secretário de educação Gilberto Veloso e o secretário de administração Eráclito Jesuíno anunciaram que os professores passarão a receber os salários reajustados.

A decisão da prefeitura de Água Azul do Norte é um exemplo positivo para os demais municípios, pois o reajuste dos salários foi feito sem qualquer desgaste com o sindicato dos trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP). “Enquanto eu for prefeito, os professores de Água Azul do Norte não vão sofrer”, disse o prefeito Vandin, no momento da assinatura do decreto.

Com o aumento, o salário dos professores para uma jornada de 100 horas passará de cerca de R$ 2.866,00 para R$ 3.845,00. Atualmente o município gasta cerca de R$ 870 mil reais com salários de professores, com o reajuste, a folha de pagamento terá um impacto de mais R$ 280 mil. “Não é fácil, pois o percentual reajustado no repasse do governo federal é bem inferior ao aumento dado ao piso; mas, vamos fazer economias, ajustes e os salários do mês de abril já serão pagos com os 33,24% a todos os 200 professores concursados e contratados”, explicou Gilberto Veloso – secretário de educação.

A prefeitura de Água Azul do Norte, também está realizando a transferência de 25% da arrecadação própria para educação. Com este recurso são feitos investimentos em manutenção estrutural de escolas, complementação no pagamento do transporte descolar e compra de merenda. O extenso município tem 28 rotas de transporte escolar que são atendidas, a maioria com carros locados. A verba recebida do Governo Federal para atender os três mil alunos com merenda escolar, também não é suficiente, e o complemento tem que ser pago pela prefeitura.

