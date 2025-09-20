Cerca de 800 atletas de sete municípios participam dos jogos abertos do Pará

A fase regional sul do Pará dos Jogos Abertos do Pará de 2025 estão sendo realizados na cidade de Xinguara com as presenças de atletas adultos dos municípios de Xinguara, Redenção, Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Marabá e Parauapebas.

A abertura dos Joapa ocorreu na quinta-feira (18) e os jogos ocorrem até domingo (21), nas modalidades de futsal, handebol, vôlei, tênis de mesa, basquete e futebol de areia. Os Jogos são coordenados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Xinguara responsável pela logística do evento.

Segundo o Secretário Municipal de Esportes de Xinguara, Guilherme Costa Figueredo, a prefeitura de Xinguara investiu na infraestrutura dos locais dos jogos, principalmente no ginásio municipal, apoio com ambulâncias pela Secretaria de Saúde, segurança, além de outros apoios para as delegações visitantes. (A Notícia Portal com informações de Otávio Araújo)