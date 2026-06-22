Suspeito é preso após morte de mulher em Alagoas; família contesta versão apresentada

Um homem identificado como Michel foi preso após a morte de Daiane, no município de Jequiá da Praia, em Alagoas. Segundo informações divulgadas, ele foi localizado em uma área de mata e contido por moradores até a chegada da Polícia Militar.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o suspeito apresenta uma versão sobre a motivação do crime. No entanto, familiares da vítima contestam a justificativa e afirmam que Daiane já havia sofrido agressões anteriormente. O caso permanece sob investigação das autoridades, que irão apurar todos os fatos e reunir novas provas.(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações diário do Alagoas)