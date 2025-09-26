homem é baleado e morre no Setor Industrial

Um homem identificado como Benjamim Águiar Torres foi morto a tiros na noite de terça-feira (18), por volta das 21h, no Setor Industrial de Tucumã, sudeste do Pará. O caso foi registrado durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar do Pará.

Segundo informações da PM, a guarnição realizava patrulhamento na PA-279 quando foi acionada para atender a disparos de arma de fogo. Populares relataram que um veículo branco, modelo Agile, conduzido por uma mulher loira, teria passado pelo local, e que um homem no porta-malas efetuava os disparos.

Ao chegar à Rua Porto Velho, os policiais encontraram Benjamim Águiar Torres já sem vida. A companheira da vítima esteve no local e confirmou a identidade. Ela informou que o casal havia chegado recentemente de São Félix do Xingu.

Próximo ao corpo, a polícia encontrou diversos cartuchos deflagrados de calibre .40, duas munições intactas de calibre .38 e uma porção de crack na mão da vítima. Benjamim conduzia uma motocicleta Honda Bros, placa NSK-0779, que foi apreendida e apresentada à Polícia Civil.

Diligências foram realizadas para localizar os autores do crime, mas ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil de Tucumã abriu inquérito policial para investigar a motivação e identificar os responsáveis pelo homicídio. (A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)