Água Azul do Nort: Corpos de dois homens são encontrados na região do Distrito Nova Canadá

Os corpos de dois homens foram encontrados nesta segunda-feira (28), na zona rural do Distrito Nova Canadá, município de Água Azul do Norte, no sul do Pará.

Como as vítimas não portavam qualquer documento, ainda não foram identificadas.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), os corpos foram encontrados por trabalhadores que passavam pelo local e avistaram os corpos próximos um ao outro já em estado de decomposição.

As causas das mortes ainda são desconhecidas. O caso foi registrado como homicídio na Policia Civil de Água Azul do Norte. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)