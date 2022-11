WINNERS 2022: 20ª edição do prêmio “Os Mais Mais do Ano” Inova e se transforma em programa de auditório

No final do ano 2002, Redenção recebeu a primeira edição do Prêmio “Os Mais Mais do Ano”, reconhecendo empresas e profissionais eleitos pela opinião pública com o título de Destaque do Ano. Na época o comércio local reclamava de empresas que de forma avulsa realizavam premiações, mas que não tinham compromissos com a fidelidade da opinião pública, e quem não aceitasse pagar o exigido pelos promoters, não participavam e os títulos eram entregues aos seus concorrentes.

Em 2002 pela primeira vez a Associação Comercial de Redenção (ACIR), sob presidência da contadora Terezinha Mioto e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Redenção (CDL), sob a presidência do empresário Antônio de Sá, foram procuradas para fazer parte da organização da primeira edição do “Mais Mais do Ano”. As entidades participaram como auditoras, garantindo a lisura da pesquisa e da entrega das homenagens. De lá para cá o referido evento se tornou oficial e passou a ter outros parceiros como o Sindcomércio, Sintramcorre, UEPA, Associação de Imprensa e Instituo Doxa Pesquisa.

Anos depois o evento que já era atração nobre nos finais de ano, passou a contar com presenças vips de atores da rede Globo e jornalistas de outras emissoras nacionais, assim garantindo glamour e mais valor as homenagens entregues. A preocupação com a qualidade da pesquisa de opinião pública e técnica também reforçou a credibilidade do projeto.

Em 2020, o evento recebeu uma reformulação no regulamento e passou a ser chamar “Prêmio Winners”. Hoje, 20 anos após a primeira realização, a edição 2022 recebe mais novidades, além de uma pesquisa mista que também vai reconhecer a força das empresas e profissionais na internet, pela primeira vez a solenidade de entrega das premiações acontecerá em um programa televisivo de auditório, transmitido também via internet para o mundo. (A Notícia Portal / Raíla Alves da redação)