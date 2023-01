Polícia vê papelotes na mão de suspeito e confirma tráfico

Um traficante foi tirado de circulação no primeiro dia do ano de 2023, na cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará.

A prisão foi realizada por uma guarnição do Grupo Tático Operacional – GTO da Polícia Militar, que fazia rondas pelo Setor Carajás, quando avistou um homem em atitude suspeita.

Os policiais resolveram fazer a aproximação e abordagem do suspeito, que ao perceber aproximação da viatura policial, passou a jogar fora objetos e papelotes que ele estava carregando.

Atentos a atitude do suspeito, os policiais realizaram a abordagem e verificação do material que o homem tentou se livrar.

Foi constatado que o suspeito identificado por Wilson era mais um traficante que estava atuando na venda de produto entorpecente na cidade, pois estava de posse de embalagens de cocaína prontas para a comercialização, dinheiro fracionado resultante da venda do produto entorpecente, uma balança de precisão e um aparelho celular.

O acusado foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil onde foi autuado pela acusação de tráfico de drogas. (Dinho Santos)

Fonte: DOL Carajás