Ibama atua em ação conjunta na Operação de Desintrusão na Terra Indígena Kayapó

O Ibama divulgou um balanço detalhado da operação de desintrusão na Terra Indígena Kayapó, no Pará, que completa 75 dias de ações. Considerada uma das maiores operações integradas de fiscalização ambiental do país, a iniciativa é coordenada pela Casa Civil e envolve vários órgãos federais.

Segundo o Ibama, já foram inutilizados 117 acampamentos ilegais, 358 motores de garimpo, 25 escavadeiras hidráulicas, 8 dragas e mais de 21 mil litros de óleo diesel usados na mineração ilegal. Equipamentos de apoio logístico também foram destruídos para impedir a retomada das atividades criminosas.

A operação, que já realizou mais de 600 ações de campo, conta com apoio da Funai, Polícia Federal, Força Nacional, Exército, Ministério dos Povos Indígenas, Abin e Censipam.

O objetivo é garantir a proteção da Amazônia e dos povos indígenas, que sofrem com os graves impactos do garimpo ilegal, como contaminação de rios, destruição do solo e ameaças à segurança alimentar das comunidades. (A Notícia Portal com informações do IBAMA/ Vídeo e Fotos: Divulgação)