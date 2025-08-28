Em Xinguara, Segup capacita mais de 60 profissionais para atuação no Pró-Mulher Pará

Visando ampliar a rede de proteção e assistência às mulheres no Estado, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) realizou a capacitação de 62 profissionais para o atendimento no programa Pró-Mulher Pará no município de Xinguara, na região do Araguaia. O curso foi ministrado por meio da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS) e Centro Integrado de Operações (CIOp), vinculados à Segup, nesta terça-feira (26).

A qualificação foi promovida em dois turnos, manhã e tarde, para profissionais que atuam na rede de proteção e acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, além de outros órgãos de assistência. Estiveram presentes representantes do Conselho Municipal da Mulher, Coordenadoria Maria do Pará, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Ministério Público do Pará, Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeitura Municipal de Xinguara, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Assistência Social e Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Para Ualame Machado, titular da Segup, o Pró-Mulher é um marco significativo no combate à violência doméstica e de gênero no Pará. “Estamos constantemente trabalhando de forma integrada para garantir que as vítimas tenham acolhimento, proteção e justiça. Para isso, é fundamental o trabalho de qualificação que realizamos em todo o território paraense, abrangendo profissionais de várias áreas. Esse tipo de logística é essencial para garantir um atendimento especializado e humanizado”, finalizou o gestor.

Entre os assuntos tratados, foram incluídas abordagens sobre questões neuropsicológicas que motivam a vítima a continuar no ciclo de violência, além de promover o entendimento de quais formas os profissionais atuantes na rede podem auxiliar a mulher em situação de violência para o rompimento do ciclo. Para Greykiulla Soares, secretária de Desenvolvimento Urbano e Rural de Xinguara, a presença da segurança pública no meio rural é fundamental para garantir o bem estar das mulheres que trabalham no campo. (A Notícia Portal com informações Esther Pinheiro (Ascom/Segup/ Fotos: Divulgação)