EDITAL DE LICENÇA (LAR) – TRC PARÁ AGROFLORESTAL LTDA

A empresa TRC Pará Agroflorestal LTDA, com sede na Rodovia PA 150,

s/n, km 80, Zona Rural, no município de Santa Maria das Barreiras –

PA, inscrita no CNPJ 12.041.328/0004-88, torna público que recebeu da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, a

Licença de Atividade Rural – LAR nº 083/2023 com validade até

28/09/2027, Processo nº SMB.2023.00023 – Fazenda Arpa IV, para

atividade agrossilvipastoril.