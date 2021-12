Vaqueiro de 18 anos é preso suspeito de matar casal de fazendeiros

O principal suspeito do assassinato de João Valadares, de 58 anos, e Anita Valadares, de 54 anos, foi preso na tarde de domingo, 26, na colônia Jaú, município de Santa Maria das Barreiras, região sul paraense. Trata-se de um rapaz de prenome Cleiton, de 18 anos, que trabalhava como vaqueiro na fazenda do casal. Os corpos das vítimas foram encontrados na sexta-feira, 24, véspera de Natal, na propriedade do casal, no município de Canaã dos Carajás.

Os corpos de João e Anita foram encontrados pelos próprios filhos do casal, após dois dias sem comunicação com a família. O casal foi morto a tiros de espingarda e os corpos foram encontrados já em estado de decomposição. Desde então, o vaqueiro Cleiton não foi mais visto na fazenda, passando a ser considerado como o principal suspeito dos assassinatos. O acusado fugiu em um automóvel, modelo Fiat Uno, cor branca, que pertencia ao casal. Ele também levou os documentos de identificação das vítimas.

O suspeito foi detido por uma guarnição do 22º Batalhão da Polícia Militar “5 de março”. Em vídeo, ele confessou o crime e disse que havia saído para caçar, após um desentendimento com o patrão, que o seguiu armado. “Eu fiquei com muito medo e passou pela minha cabeça de atirar nele e a mulher dele estava junto. Então aconteceu o que aconteceu”, revelou. O acusado não explicou sobre os pertences das vítimas que foram roubados, o que pode caracterizar latrocínio – roubo seguido de morte – e vice-versa.

Cleiton foi levado para Redenção, no sul do Estado, onde se encontra detido à disposição da justiça. A família das vítimas, que eram moradores pioneiros em Canaã dos Carajás, havia oferecido recompensa de R$ 10 mil para quem encontrasse o suspeito do crime, que teve muita repercussão na região.

(Com informações: Correio de Carajás)