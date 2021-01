Seis pessoas da mesma família morrem por falta de oxigênio no Pará em menos de 24 horas

Seis pessoas da mesma família, com sintomas de covid-19, não resistiram ao sofrerem por falta de oxigênio no Hospital, em Faro, município no Oeste do Pará, de segunda-feira (18) para terça-feira (19).

Segundo denúncia feita em rede social pelo influenciador David Mafra, o sistema público de saúde de algumas cidades do interior do oeste do Pará está em colapso e tende a repetir o caos que ocorreu há poucos dias em Manaus.

David mostrou em seu instagram uma fala do prefeito de Faro, Paulo Carvalho (PSD), o qual afirma que há uns três dias pediu a ajuda do governador Helder Barbalho, pois ele quer comprar cilindro de oxigênio, mas as empresas não estão fornecendo em quantidade suficiente. O governador não teria apresentado nenhuma solução, mas disse ao prefeito que falta gestão do município.

Helder Barbalho afirmou, na terça-feira (19), que realizou reunião por videoconferência com prefeitos de municípios na área limítrofe do estado do Amazonas, incluindo o de Faro. Segundo ele, o intuito é “dialogar para solucionar as questões que são referentes ao atendimento a pacientes de covid nas estruturas municipais. É fundamental que haja por parte dos municípios o devido planejamento para adquirir oxigênios, para garantir equipes médicas e suporte de insumos” (sic) e que o governo do estado está à disposição para aquilo que lhe cabe.

Helder também disse que as empresas que fornecem oxigênio para a região lhe comunicaram que tem oferta de oxigênio para atender. “Para que não haja ruído de comunicação, o secretário Henderson (Pinto) e Dr. Sipriano (Ferraz) estão indo até o município de Faro, Terra Santa e Juruti”, informou o governador, na presença do secretário regional e o secretário adjunto da SESPA.

O prefeito de Faro disse que conseguiu alguns cilindros emprestados, após apelos, mas ainda não é o suficiente para suprir a demanda. (Da Redação)