SUL DO PARÁ: Polícia Civil prende mulher por exploração sexual infanto juvenil em Xinguara

Agentes da Polícia Civil de Xinguara deflagraram na manha desta segunda-feira, 01, a Operação Indecência, que deu cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, em desfavor de um mulher indicada pela prática dos crimes referentes à exploração sexual infanto juvenil no município.

As investigações iniciaram após denúncia e colaboração do Ministério Público do Estadual, no qual relatava que adolescentes estariam sendo aliciadas com a promessa de receberem dinheiro para registrarem fotos íntimas, que seriam publicadas em sites ilegais na Coreia do Sul e Arábia Saudita.

Diante dos fatos, foi instaurado inquérito policial e iniciada as investigações. Celulares, pendrives e outros aparelhos eletrônicos foram apreendidos e serão periciados pela Polícia Civil.

Durante a ação, uma mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à unidade policial para procedimentos cabíveis. As investigações continuam. (policiacivil.pa.gov.br)

